Fabian Ruiz-PSG in chiusura entro martedì. Gli ultimi retroscena su Navas

Fabian Ruiz al Paris Saint–Germain: si chiude tra domani e martedì, ormai non ci sono più dubbi. Un’operazione ormai definita per circa 25 milioni, bonus compresi. Il Napoli ha accettato l’offerta, il centrocampista ha l’accordo con il club parigino, il via libera è in arrivo. A quel punto Leandro Parades, in panchina nell’ultimo impegno del Paris Saint-Germain per tutta la partita, sarà libero di andare alla Juve. Avevamo raccontato la gerarchia delle due operazioni: prima Fabian Ruiz al PSG e poi la trattativa per Keylor Navas al Napoli, due situazioni assolutamente scollegate. Il Napoli ha il sì assoluto del portiere, si viaggia a ondate perché il club parigino continua a non voler corrispondere almeno un anno di ingaggio rispetto ai due che restano (scadenza 2024). Ma il Psg sa che poi dovrebbe pagare due anni a Navas, ormai completamente scavalcato da Gigio Donnarumma, e quindi panchinaro fisso. All’interno di umori che cambiano, il Napoli continuerà a lavorare per sbloccare.

Foto: Twitter Fabian Ruiz