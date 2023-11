Fabian Ruiz: “Non mi pento di aver lasciato il Napoli. Futuro? Al PSG sto benissimo”

L’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, oggi al PSG, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove è tornato su alcuni temi del suo passato e ha parlato anche del suo futuro. Ecco una parte delle sue parole:

Se mi sono pentito di aver lasciato il Napoli? No, al contrario: sono contento per tutti. Per me, che ho conquistato il mio primo titolo in carriera, e per Napoli, la città, la squadra e per i miei ex compagni. Sono legatissimo a quell’ambiente, si sono meritati il titolo per come vivono il calcio. Chiaro, mi avrebbe fatto piacere vincerlo prima da protagonista, ma in Francia sto benissimo”.

Sul post scudetto del Napoli: “Evidentemente qualcosa è andato storto, ma non so cosa sia successo”.

Sul cammino dell’Italia per gli Europei: “La Spagna è nel gruppo delle favorite. L’Italia ha in mano il proprio destino e penso che ce la farà. Sta soffrendo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, è vero, ma sono certo che sarà in Germania a difendere il titolo. Nutro un affetto particolare per come il vostro Paese mi ha accolto e trattato”.