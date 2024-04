Fabian Ruiz: “Non meritavamo la sconfitta. Il pareggio sarebbe stato giusto. Ma a Barcellona possiamo vincere”

Fabian Ruiz, centrocampista del PSG, ha parlato a Prime Video dopo il ko interno con il Barcellona in Champions.

Queste le sue parole: “Hanno fatto un gol in più di noi e hanno vinto, questa è stata la differenza. Non meritavamo la sconfitta, sarebbe stato più giusto un pareggio. Abbiamo fatto una grande partita e ce la possiamo fare, dobbiamo pensare di essere in grado e di non commettere gli stessi errori, perché sono una grande squadra e giocano bene a calcio. Dobbiamo lavorare in questi giorni e andare a Barcellona con la mentalità giusta per rimontare”.

La Champions è un’ossessione per il PSG? “No, è una bella competizione, pensiamo di poter andare avanti e di arrivare in fondo perché abbiamo una grande squadra. Ci vorrà una grande prestazione, per i tifosi e la città”.

