Fabiàn Ruiz: “Non ho mai avuto problemi con Luis Enrique. Tutto quello che è stato detto a riguardo è falso”

Fabian Ruiz sta disputando un Europeo fantastico con 2 gol e 2 assist fino ad ora, ma soprattutto mettendo in mostra prestazioni da vero top player. Il centrocampista del PSG ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese ‘Le Parisien’, in cui parla del prossimo match contro la Francia, valido per le semifinali di Euro2024, ma anche del suo rapporto con Luis Enrique. Ecco le parole di Fabian Ruiz: “Sembra una finale..Da quando siamo usciti dalla fase a gironi abbiamo pensato solo a una cosa: vincere. Ma conosciamo il valore della squadra francese e ci aspettiamo una partita molto combattuta. Nessuno deve avere paura dell’altro. Penso però che le due squadre abbiano molto rispetto reciproco. Sappiamo che questo è il tipo di partita che ci richiederà di essere molto concentrati. Cercheremo di rimettere il nostro calcio dove merita”. Poi sull’esclusione dai convocati di Luis Enrique, attuale tecnico del PSG, nello scorso Europeo: “Non solo non lo biasimo, ma non ho mai avuto problemi con lui. Tutto quello che è stato detto a riguardo È sempre stato falso. È stato lui a farmi esordire in Nazionale. Anche al PSG non abbiamo mai avuto problemi. Anzi, sta andando tutto molto bene, mi ha fatto giocare tanto”

Foto: Instagram Fabian Ruiz