Fabian Ruiz: “Non avvertiamo la pressione di dover vincere la Champions a tutti i costi”

Fabian Ruiz, centrocampista del PSG, ha parlato alla vigilia della gara di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Pressione? Quello che succede fuori non lo possiamo controllare, ma noi dentro posso assicurarvi che siamo tranquilli. Il PSG deve essere presente in tutte le competizioni. Stiamo lavorando per progredire, ma non sentiamo la pressione di dover vincere la Champions. Non dobbiamo, vogliamo farlo, come tutte le squadre, ma non sentiamo particolari pressioni o obblighi”.

Il futuro di Mbappe sarà ancora al PSG? “Kylian deciderà, non ne parliamo. Parliamo solo di calcio, nello spogliatoio l’unico tema è la partita di domani. Ha preso un colpo al ginocchio, ma ieri si è allenato e oggi è a disposizione per giocare, farà una grande partita”.

Come vivete il match? “Come vi ho detto siamo piuttosto tranquilli, cerchiamo di non stressarci. Abbiamo tanta voglia e tanto entusiasmo, con tutto quello che l’allenatore ci chiede… L’importante è essere pronti. Dovremo fare le cose meglio di loro, essere concentrati per 90 minuti. Sappiamo che è una partita molto importante per noi, ma l’atmosfera resta la stessa. Cerchiamo di mantenere la calma. Sappiamo che stiamo lavorando bene, che stiamo giocando ottime partite”.

