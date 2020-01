Fabian Ruiz, niente allenamento e Inter a rischio: la nota del Napoli

Il 2020 del Napoli inizia con l’affascinante sfida del San Paolo contro l’Inter. Lunedì 6 gennaio, alle 20:45, ci sarà il fischio d’inizio di una sfida che Rino Gattuso rischia di dover giocare senza un titolare. Come si legge in una nota del club, infatti, “Fabian Ruiz ha saltato la seduta odierna di allenamento per uno stato febbrile. Personalizzato per Ghoulam e Mertens. Lavoro personalizzato in campo e terapie, infine, per Koulibaly“.

Foto: Twitter Napoli