Fabian Ruiz: “Napoli la mia seconda casa, ma prima o poi tornerò in Spagna”

Con il recupero di Fabian Ruiz, il Napoli è tornato a offrire il livello di prestazioni mostrato in autunno riavvicinandosi notevolmente alla vetta della classifica. Il calciatore spagnolo, in Italia da tre anni e mezzo, considera la città partenopea come una seconda casa, nonostante l’inizio complicato, come dichiarato ai microfoni di As: “Ero molto giovane, sono venuto da solo in un altro paese, ma i miei compagni mi hanno aiutato molto e ho imparato subito la lingua. Ho fatto amicizia e questa è già la mia seconda casa. Sono incredibilmente grato alla città e a tutte le persone che ho incontrato“. Al di là di tutto, però, il richiamo della Spagna (nel corso degli anni le big della Liga lo hanno corteggiato e continuano a farlo), si fa sentire: “In questo momento penso solo al Napoli, sono molto a mio agio qui e abbiamo grandi sfide davanti a noi. L’idea di tornare in Spagna, però è sempre presente. È casa mia..“.

Foto: Twitter Napoli