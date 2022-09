Fabian Ruiz: “La Spagna non mi chiama più? Non ci penso sempre. La concorrenza è alta”

Dopo l’Europeo, il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique non ha ha più puntato su Fabian Ruiz. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ne ha parlato durante l’intervista ai microfoni di El Pais: “Non è qualcosa a cui penso sempre. Cerco di migliorare, dare il massimo ogni giorno, cerco di continuare a crescere, contribuendo alla squadra. In Spagna la competitività è molto grande, soprattutto in mezzo al campo. Ci sono giocatori molto bravi. La selezione è una cosa importante. Cercheremo di continuare a crescere, continuare a migliorare e continuare a fare le cose bene. Se Luis Enrique mi ha detto qualcosa? No, solo quando andiamo. Lì raduna il gruppo e spiega cosa vuole da ogni giocatore, da ogni posizione, ma niente di specifico su di me. Non ho mai avuto nessuna di quelle conversazioni”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram