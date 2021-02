Fabian Ruiz: “Allenarmi con i compagni è tutta un’altra cosa”

Il Napoli ritrova Fabian Ruiz. Lo spagnolo, risultato negativo ai tamponi già venerdì scorso, non era stato convocato per la gara con il Genoa, perchè non ancora in condizioni.

Ruiz è tornato ad allenarsi in gruppo e sui social ha scritto: “Allenarmi con i compagni è tutta un’altra cosa! I’m back”.

Gattuso ritrova una pedina importante per la gara di Coppa Italia con l’Atalanta e in vista della sfida di sabato con la Juventus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabián Ruiz (@fabianruiz52)

Foto: Twitter Napoli