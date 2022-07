FABIAN REESE, ESTRO E VELOCITÀ IN ORBITA CREMONESE

Fabian Reese è nato a Kiel il 29 novembre 1997. Attaccante tedesco, predilige giocare come ala sinistra, ma può occupare ogni posizione del reparto offensivo. Struttura fisica importante: 1,89 metri per 76 chili, ma questo non è sempre sinonimo di lentezza, anzi Reese è dotato di una buona accelerazione che gli permette di guadagnare il fondo e mettere traversoni interessanti per i compagni di squadra.

Piede mancino naturale, ma sa usare indifferentemente anche il destro. Punta sempre a saltare l’uomo, in velocità e di forza, per servire il compagno più che per andare alla conclusione.

Cresciuto nel vivaio dell’Holstein Kiel, passa nel 2013 allo Schalke 04. Nella città di Gelsenkirchen viene aggregato all’Under 17 dove ha collezionato 26 presenze condite da 6 gol e 3 assist. Dopo un’altro anno passato nelle giovanili, l’esordio con i “grandi” arriva il 21 novembre 2015 quando mister André Breitenreiter gli concede spazio per 3’ contro il Bayern Monaco nella sfida finita per 3-1 a favore dei bavaresi.

L’anno successivo Reese trova leggermente più spazio con lo Schalke. Sono ben 16 le presenze, delle quali due in Europa League, ma non è abbastanza. Infatti il 30 giugno 2017 lascerà Gelsenkirchen per accasarsi Karlsruher SC in 2. Bundesliga. Inizia così per Fabian una nuova avventura nella città di Karlsruhe dove collezionerà 14 presenze, nelle quali non lascerà mai il segno tornando alla base a fine stagione.

La stagione 2017-2018 rinizia con la maglia dello Schalke, ma a gennaio rispiccherà il volo per andare a cercare minuti altrove. Infatti ad attenderlo il 21 gennaio 2018 c’è il SpVgg Greuther Fürth. Chiuderà la stagione con 15 presenze e un solo assist durante i primi sei mesi a Fürth.

L’anno successivo, sempre con la maglia del SpVgg Greuther Fürth, il giocatore è maturato e iniziano ad arrivare i primi gol. Saranno 33 le presenza collezionate da Reese durante la stagione condite da 3 gol e 3 assist.

La stagione successiva è segna dal ritorno allo Schalke ma non riuscendo, ancora una volta, a lasciare il segno. Infatti dopo appena 6 mesi, il 3 gennaio 2020 torna dove tutto è iniziato all’Holstein Kiel, dove milita tuttora.

Nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze, per un totale di 2295 minuti. É partito titolare in 27 volte su 34 giornate, ed è entrato a gara in corso 5 volte. La sua ultima apparizione in campionato risale al 15 maggio, partita in cui ha giocato 45 minuti contro il Sandhausen, nella sconfitta per 3-1. In stagione, l’attaccante ha realizzato 1 gol e offerto 5 assist.

Adesso potrebbe aprirsi una nuova parentesi in Italia per lui, la Cremonese ci sta provando. E chissà se sarà una nuova freccia dell’arco di Massimiliano Alvini.

Foto: Instagram Holstein Kiel