Fabbian: “Thiago Motta è un maestro di calcio. Sto benissimo a Bologna”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian, ha così parlato del suo rapporto con Thiago Motta: “Mi trovo benissimo, è un maestro di calcio che chiede molto alla squadra. Aiuta a migliorare sotto tutti i punti di vista, sa garantire un clima sereno all’interno dello spogliatoio. Siamo un gruppo di ragazzi che hanno una gran voglia di giocare a calcio, non solo di vincere”.

Fabbian ha proseguito parlando della Nazionale e dello studio. “Ora non ci penso. La maglia azzurra è il sogno che popola l’immaginazione di ogni ragazzino. Posso realizzarlo soltanto giocando bene e comportandomi meglio. Studio? Dopo la maturità mi sono iscritto a Economia e Commercio. Calciare e pensare non sono due termini in contraddizione”.

Infine, il centrocampista ha parlato del suo futuro. “Io sto benissimo a Bologna, non è una risposta diplomatica. E’ un gran gruppo, divertiamo. Il domani lo affronteremo domani”.

Foto: Instagram Bologna