Fabbian ribalta il Cagliari: 2-1 Bologna. Pari senza squilli a Udine

Alle 18.30 si sono disputati in Serie A i match tra Udinese e Frosinone e quello tra Bologna e Cagliari. Pe quanto riguarda la sfida di Bologna, il primo tempo del match inizia subito con la grande occasione sui piedi del neo acquisto del Bologna Karlsson, che colpisce l’incrocio dei pali dai trenta metri. Il Cagliari fatica a trovare le lunghezze giuste e continua a subire le offensive della squadra di Thiago Motta, ancora pericolosa con Zirkzee. A sorpresa sono i sardi a trovare il vantaggio, segnando al 22′ con Zito Luvumbo, che con il sinistro incrocia e batte Skorupski: prima marcatura in Serie A per il calciatore. Non manca la reazione bolognese, che con una doppia occasione sfiora il pareggio: decisivo in entrambe le occasioni il portiere del Cagliari Radunovic. Nel secondo tempo gli uomini di Thiago Motta trovano il meritato gol del pareggio, con Zirkzee che con il sinistro sigla l’uno a uno al minuto 59′. Al 72′ un fallo di mano di Di Pardo colpisce con il braccio su un cross dalla sinistra, con Orsato che fischia calcio di rigore in favore del Bologna. Orsolini parte dal dischetto, ma colpisce in pieno la traversa fallendo l’occasione del vantaggio. Alla fine il Bologna riesce a ottenere i tre punti, grazie alla rete di Fabbian arrivata al 90′.

A Udine il primo tempo della sfida è segnato subito da una clamorosa occasione in favore del Frosinone, con Soulè che colpisce il palo dopo una conclusione in diagonale di Harroui che dopo una conclusione in diagonale di Harroui. Dopo che Turati respinge una conclusione di Thauvin, il Frosinone guadagna un calcio di rigore, poi rimosso grazie all’intervento del VAR pr fuorigioco di Mazzitelli. Il secondo tempo del match si apre con un altro rigore revocato, stavolta inizialmente assegnato all’Udinese: Guida opta per punire un fallo in attacco di Lucca. Poche occasioni nel resto del match, con la gara che termina 0-0.