Fabbian: “La classifica la guarderemo a fine campionato. Con l’Atalanta grande partita”

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Verona.

Queste le sue parole: “L’importante è dare sempre il massimo, in casa o in trasferta, abbiamo festeggiato con i tifosi, sono sempre numerosi a seguirci in tutte le partite. La veronica l’ho sbagliata (ride, ndr), ma sto provando a mettere in campo tutto me stesso e cerco di migliorare”. Ha infine glissato la domanda relativa al futuro di Thiago Motta e alla concreta possibilità di chiudere il campionato al quarto posto: “La classifica la guardiamo solo a fine campionato, ora dobbiamo pensare all’Atalanta, sarà una grande partita. Io penso alla squadra, e poi vediamo cosa succederà”.

Foto: Instagram Bologna