FA Cup: Manchester City ai quarti. Il Tottenham di Conte eliminato dal Middlesbrough

Tre gare di FA CUP in programma in serata che vedono una clamorosa eliminazione, quella del Tottenham di Conte, che conferma il momentaccio degli Spurs che perdono ai supplementari 1-0 in casa del Middlesbrough, club di Championship, la nostra Serie B.

Passa il Manchester City, che si impone 2-0 in casa del Peterborough, con le reti di Mahrez e Grealish.

Nell’altra gara, il Crystal Palace batte lo Stoke City 2-1.

Questi i risultati:

Peterborough-Manchester City 0-2

Crystal Palace-Stoke City 2-1

Middlesbrough-Tottenham 1-0 (DTS)

Foto: Twitter Tottenham