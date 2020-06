FA Cup: lo United vola in semifinale, il Norwich si arrende ai supplementari

Il Manchester United stacca il pass per le semifinali di FA Cup. La squadra di Solskjaer ha battuto il Norwich, arresosi soltanto ai supplementari, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per le reti di Ighalo e Cantwell. Il gol decisivo lo ha realizzato Maguire al minuto 119, consegnando ai Red Devils la qualificazioni per il penultimo atto della prestigiosa FA Cup.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United