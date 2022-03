FA Cup, Liverpool in semifinale. Diogo Jota regala il successo sul Nottingham Forest. Ora sfida al City

Diogo Jota basta al Liverpool di Jurgen Klopp per volare in semifinale di FA Cup. Il Nottingham Forest soccombe nel finale di partita per 1-0.

Il Liverpool approda così alla Final Four di Wembley. In semifinale sarà sfida al Manchester City di Guardiola.