FA Cup, l’Everton resiste, poi cade 2-0 nel finale contro il City che va in semifinale

Guardiola batte Ancelotti 2-0 e il Manchester City vola in semifinale di FA Cup.

Gara equilibrata fino all’85’, quando Gundogan (ormai goleador del City), con un colpo di testa in tuffo ha sbloccato la contesa.

Il raddoppio è stato invece firmato da Kevin De Bruyne, che ha trafitto Virginia con un sinistro secco dall’interno dell’area dei Toffees.

Il City è ancora in corsa per tutti e 4 i titoli stagionali e ora in semifinale sfiderà il Southampton.

Foto: Twitter City