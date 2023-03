FA Cup, il Tottenham cade contro lo Sheffield. Tris United al West Ham, Southampton eliminato dal Grimsby

Sono appena terminate le sfide della serata di FA Cup. A sorpresa, il Tottenham cade in casa dello Sheffield United: 1-0, decide la rete di Ndiaye al 79′. Stessa sorte tocca al Southampton che cade tra le mura amiche del St Mary’s Stadium contro il Grisby, squadra di League Two. Nessun problema, invece, per il Manchester United che cala il tris contro il West Ham. Infine, avanti anche il Burnley uscito vincitore contro il Fleetwood.

Foto: Facebook FA Cup