FA Cup, il Manchester United ribalta il Liverpool ai supplementari: 4-3, decide Diallo. Red Devils vola in semifinale

Il Manchester United vola in semifinale di FA Cup. Lo fa al termine di una partita folle contro il Liverpool, che si è decisa ai tempi supplementari. McTominay nel primo tempo ha portato in vantaggio i Red Devils, poi Mac Allister e Salah hanno ribaltato il risultato. Nel finale Antony trova il pareggio e conquista i tempi supplementari. Al primo tempo supplementare è il Liverpool a portarsi in vantaggio con Elliott. Sembra finita, ma lo United la ribalta ancora: in gol Rashford e Diallo per gol 4-3 finale.

Foto: Instagram Manchester United