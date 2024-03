FA Cup, il Manchester City vola in semifinale: 2-0 al Newcastle, doppietta di Bernardo Silva

Il Manchester City vola in semifinale di FA Cup.Tutto facile per gli uomini di Pep Guardiola che vincono per 2-0 contro il Newcastle. A siglare la vittoria una doppietta di Bernardo Silva, realizzata nel primo tempo.

Foto: Instagram Manchester City