Nessun problema per il Manchester United in FA Cup: 3-1 al Reading. Una vittoria che porta la firma dei brasiliani dei Red Devils: doppietta di Casemiro e Fred. Per il Reading il gol della bandiera porta la firma di Mbengue, dopo che la squadra era rimasta in dieci uomini per l’espulsione dell’ex Liverpool e Newcastle Andy Carroll.

Foto: Instagram United