Erling Haaland vuole recuoerare i mesi persi per infortunio e trascina il Manchester City in FA Cup. Devbordante successo degli uomini di Guardiola, con in 6-2 perentorio in casa del Luton. Cinquina per Haaland, assoluto protagonista del match.

L’attaccante è uscito anche tra gli applausi del pubblico di casa. Il sesto gol per gli uomini di Giardiola è stato segnato da Kovacic.

Foto: twitter City