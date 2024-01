FA Cup, avanzano Fulham e Tottenham

Weekend di FA Cup in Inghilterra, con diverse big di Premier già in campo questa sera. Vince il Fulham che fatica molto contro il Rotherham imponendosi di misura grazie alla rete di De Cordova-Reid a metà primo tempo. Vittoria sofferta anche per il Tottenham che ringrazia una rete di Pedro Porro al 79° per piegare la resistenza del Burnley.

Questi i risultati:

Brentford-Wolverhampton 1-1

Fulham-Rotherham 1-0

Tottenham-Burnley 1-0

Foto: logo Fa Cup