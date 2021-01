Il Manchester City è agli ottavi di finale di FA Cup. La squadra di Pep Guardiola ha battuto in rimonta il Cheltenham per 3-1. Ha aperto al 59′ il gol di May, ma la reazione dei Citizens è arrivata negli ultimi dieci minuti con i gol di Foden all’81’ e la doppietta di Ferran Torres all’84’ e in pieno recupero.

Foto: Twitter Man City