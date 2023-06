F. Inzaghi: “Ho fatto 70 gol in Europa, ma i tifosi me ne ricordano sempre uno non mio”

A margine della presentazione della sua autobiografia, il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha così parlato ai microfoni ufficiali del Milan: “Mi hanno convinto perché compivo 50 anni e a 50 anni bisogna fare un bilancio. Mi ha emozionato questo libro perché ripercorrendo tutta quella che è stata la mia carriera, chiaramente il Milan è stata la mia vita, ci sono tante cose che mi sono tornate in mente belle ed indimenticabili. Sono felice, l’ho fatto soprattutto per i miei tifosi perché l’affetto che mi circonda ovunque vada e ovunque alleni è pazzesco. Di questo vado fiero: penso sia, oltre che per i gol, per il modo in cui mi sono comportato, per la passione che ho trasmetto. Poi ho pensato anche ai miei figli, che sono piccoli. Magari un domani, tra 20 anni leggeranno quello che ho fatto con passione e dedizione. Questa è la soddisfazione più bella”.

Poi ha proseguito: “La più bella cosa che posso dire è che quando ho un momento complicato a livello lavorativo mi basta andare in giro per ritrovare il sorriso. E questo penso che dica tutto. Al di là dei risultati, che possono essere positivi o negativi quando alleni così come quando giochi, la gente capisce che ci sta anche una sconfitta se hai dato tutto e se arriva nel modo giusto. Questo mi ha contraddistinto e oggi mi fa avere ancora tutto questo affetto. Ho fatto il libro per la mia gente che mi ha permesso di spingere sempre forte anche nei momenti complicati perché sapevo che si aspettavano da me qualcosa di speciale. Mi auguro che i giovani di oggi magari leggendo questo libro capiscano che il lavoro e il crederci vengono sempre ripagati”.

Infine: “Il gol che ricordo con più piacere con la maglia del Milan? Dei miei 70 gol in Europa, al di là del gol di Atene e dei 5 nelle 3 finali, i tifosi mi ricordano sempre un gol che non è mio e questo mi fa un po’ sorridere. Si tratta di quello con l’Ajax, che è stato dato a Tomasson, ma che per i milanisti è mio. Dovremmo rivedere le statistiche e metterne 71 magari”.

Foto: Instagram Inzaghi