Eziolino Capuano: “Promozione a sorteggio dalla C? Il bussolotto lo lascerei alle massaie”

Eziolino Capuano, attuale tecnico dell’Avellino, ha parlato in diretta ai microfoni di Sportitalia sull’ipotesi della promozione a sorteggio dalla Serie C: “La Reggina, il Vicenza e il Monza hanno strameritato di salire in Serie B. Il problema è la quarta promossa. Onestamente, il bussolotto lo lascerei alle massaie per giocare all’Enalotto. Non si può pensare di giocarsi la promozione attraverso i bussolotti, comprendo che sia difficile prendere una decisione, ma preferisco che la promozione la si giochi sul campo. Nemmeno Einstein sarebbe in grado di decidere in questo momento. Noi possiamo giocarci le nostre chance ai playoff. Ma penso a squadre che sono dal secondo al quarto posto e da uomo di campo dico sia assurdo decretare una promozione attraverso il sorteggio. Così come non sono d’accordo sull’eliminare 40 squadre in Serie C eliminando 3000 posti di lavoro. Il calcio della Lega di Serie C va aiutato”, le parole di Capuano.

