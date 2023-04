Ezio Capuano senza giri di parole: “Mi sento come Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili”

L’allenatore del Taranto, Ezio Capuano, è sempre stato ricordato per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua e dopo aver portato la squadra pugliese alla salvezza diretta nel girone C di Serie C si è lasciato andare ad un’altra delle sue: “Mi sento come Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili. Il presidente Giove, dopo due giornate, mi affidò una squadra costata niente chiedendomi la salvezza. Un caso disperato, come quelli di Santa Rita”.

Il tecnico parla anche del passato e ricorda i periodi della Sambenedettese: “Sambenedettese in primis, fui chiamato dal presidente Fedeli: squadra terzultima in classifica, arrivammo secondi e fui cacciato. Ai playoff saremmo andati in B dove salì il Cosenza arrivato quinto. Fu una vigliaccata, un’infamità ma io sono ancora qui e Fedeli è fuori dal calcio”.

Foto: youtube sambenedettese