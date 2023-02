Eysseric (ex Fiorentina e Verona): “Sono vivo per miracolo”

Il trentenne francese Valentin Eysseric, ex centrocampista offensivo di Fiorentina e Verona in Serie A, ha parlato del recente terremoto che ha colpito la Turchia su Instagram. Il classe ’92 è un calciatore del Kasimpasa dall’estate 2021: “È un miracolo che io e i miei compagni di squadra siamo vivi. Adesso aiutiamo gli altri in ogni modo possibile”.

Foto: Instagram ufficiale Eysseric