Express: il West Bromwich è pronto a denunciare alla FIFA il Barcellona

Il West Bromwich minaccia di denunciare il Barcellona alla Fifa dopo l’acquisto del giovane classe 2003 Louie Barry da parte dei blaugrana. Questo quanto riportato dal Daily Express, che ne spiega le motivazioni. I catalani sarebbero stati chiamati a corrispondere al club britannico circa 250 mila euro per l’acquisto del sedicenne per via del regolamento sui trasferimenti internazionali che prevede una tassa per il diritto di formazione dei calciatori, soldi che però non sono mai stati effettivamente pagati. Oltretutto, il Barcellona avrebbe ufficializzato il trasferimento senza attendere l’ok da parte del club delle West Midlands o dalla Federazione inglese.

Foto: Mundo Deportivo