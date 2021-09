Ex Allenatore di Vina: “In alcuni aspetti ricorda Roberto Carlos, deve migliorare in difesa”

Con lei segnò 5 gol con 5 assist in 35 partite: Matias può essere molto pericoloso in attacco? “In attacco è molto pericoloso, è forte di testa, è uno che occupa bene lo spazio, ha un piede sinistro con cui riesce ad assere utile alla sua squadra, ha una buona tecnica”.

A chi possiamo paragonarlo? “Roberto Carlos: non ha quella potenza di tiro, ma ha quella capacità di accompagnare la squadra in attacco, altrimenti, anche se giocava in un ruolo diverso ed era destro, Javier Zanetti per la lettura della partita”.