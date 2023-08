Ex agente di Mina: “Perfetto per la Fiorentina, l’Italia è da sempre nei suoi pensieri”

Stamattina vi abbiamo svelato a sorpresa un nome nuovo per la Fiorentina: si tratta di Yerry Mina difensore centrale colombiano classe 1994 e svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Everton. Trattativa in stato avanzato. Il suo ex agente Mario Mauri ha parlato in esclusiva a Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni: “È perfetto per la Fiorentina, è il profilo giusto per sostituire Igor nel 4-3-3. Prenderlo a zero può essere un’occasione per tutti i club italiani, soprattutto per chi come la Fiorentina ha bisogno di un centrale con grande fisicità”. “L’Italia – continua Mauri – è da sempre nei suoi pensieri. La Sampdoria è stata la squadra che più di tutti ci si è avvicinata, tanto che ci recammo in Brasile con un’offerta ufficiale dei blucerchiati. Poi lo zio di Yerry preferì il Barcellona, ma era chiaro con Piquè e Umtiti non avrebbe mai giocato”.

Foto: Instagram Mina