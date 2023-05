Ex ag. Tagliafico: “E’ stato vicino al Napoli. Barco alla Juve? Ha bisogno prima di un passaggio intermedio”

Ricardo Schlieper, ex agente, fra gli altri, di Nicolas Tagliafico, ha parlato a Sportitalia di diversi temi di mercato e tanto altro.

Queste le sue parole: “C’è un bel gruppo di giocatori argentini in rampa di lancio in vista del prossimo mercato. Retegui, Veliz, Alan Varela, Giay, Barco, Valentín Gómez tra gli altri sono talenti sicuramente finiti nel mirino degli scout”.

Retegui in Nazionale e magari in Serie A: che ne pensa? “La Nazionale azzurra è un’ottima opportunità per lui e penso che il suo stile di gioco sia l’ideale per l’Italia”

La Juventus punta Barco del Boca: che ne pensa di lui? “Potrebbe essere un buon prospetto, andrà valutato di più nei prossimi tempi. Penso che a questa età i giocatori abbiano bisogno di un passaggio intermedio e di andare in un club con meno pretese della Juventus”.

Tagliafico è stato mai realmente vicino a qualche club italiano?“Nell’inverno del 2022 abbiamo avuto colloqui con il Napoli. L’interesse era reale e concreto, ma poi il Napoli ha escluso l’operazione”.

