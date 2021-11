Evra svela: “Volevo vendicarmi per strada con Suarez ma c’era la sua famiglia. Ora l’ho perdonato”

Patrice Evra ha raccontato a Diary of Ceo un retroscena riguardante Luis Suarez. Nel 2011 l’uruguaiano insultò pesantemente il difensore francese durante Manchester United-Liverpool e gli costò 8 giornate di squalifica. Ecco le parole di Evra: “Un giorno stavo camminando a Manchester a Deansgate e mio fratello ha detto: ‘oh, c’è Luis Suarez laggiù’. Ero con due dei miei fratelli. L’ho guardato e ho pensato ‘questo è il momento'”. Dietro di lui vidi i suoi figli e sua moglie. Ho voltato le spalle e mi sono detto ‘se gli fai qualcosa non puoi farlo davanti alla sua famiglia’. Non me ne pento perché penso che sarebbe finita male, non ho fatto niente”. Sul rapporto attuale tra i due: “Stavo parlando con Neymar, Suarez è passato, è venuto mi ha stretto la mano, ha detto ‘stai bene?’. Ho detto ‘sto bene’. Nessun problema, certo non andremo in vacanza insieme. Se l’ho perdonato? Sì, si tratta di educazione. Nessuno nasce razzista”.

FOTO: Twitter Marsiglia