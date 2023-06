Evra sulla cessione dello United: “È un circo, bisogna trovare una soluzione”

Patrice Evra ha commentato la lunghissima trattativa per la cessione del Manchester United. Ecco le sue parole al Times: “Abbiamo parlato di questo accordo per quanti mesi? Da novembre. Penso che sia importante per i tifosi, per i giocatori e ovviamente per Erik ten Hag. Non sappiamo chi sarà il nuovo proprietario. Siamo già lontanissimi dal Manchester City. La domanda è: possiamo fermare questo circo, trovare una soluzione e far arrivare il nuovo proprietario il prima possibile?“.

Foto: Evra Manchester United Daily Star