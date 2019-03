Evra rivela i messaggi di CR7: “L’Atletico? Passeremo, in casa li distruggeremo”

Sul profilo Instagram Patrice Evra ha rivelato alcune conversazioni con Cristiano Ronaldo pochi giorni prima della gara di ritorno con l’Atletico Madrid. Evra esortò CR7: “Fratello, io conto su di te per il ritorno di Champions League, non ho mai dubitato di te. E la gente mi uccide ogni volta che tu o la Juventus perdete”. Inequivocabile e tranquillizzante la risposta del fuoriclasse bianconero: “Lo so ma passeremo, fratello. In casa li distruggeremo”. E così è andata…

Foto: Express