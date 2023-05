Evra non ha dubbi: “Sono juventino. Ma in finale tutti gli italiani devono tifare Inter”

Patrice Evra, uno dei commentatori di Prime Video, non ha dubbi su chi tifare in finale. E lancia un messaggio per tutti i tifosi juventini e italiani.

Queste le sue parole: “Sono juventino, so la rivalità che c’è con l’Inter, ma tutti gli italiani, e parlo anche agli amici juventini, devono tifare Inter in finale. Dopo i Mondiali che ha visto l’Italia non partecipare, è importante un riscatto per il caclio italiano. Quindi forza Inter e tutti gli italiani devono tifare per i nerazzurri”.

Foto: twitter Marsiglia