Evra: “Le critiche a Ronaldo sono ridicole. Vi spiego l’errore di Allegri”

Patrice Evra, ex difensore della Juventus, è intervenuto sulla questione Cristiano Ronaldo. Il francese è stato compagno di squadra dell’attaccante ai tempi del Manchester United. Queste le parole rilasciate a La Repubblica: “Cristiano ha bisogno di amore e rispetto. Le critiche in Italia nei suoi confronti sono state ridicole e un po’ ipocrite. Un altro errore è quando Allegri disse in conferenza che non avrebbe giocato tutte le partite. Non c’è bisogno di dire certe cose in pubblico. In ogni caso, l’unico vero amore di Cristiano è il Manchester United“.

Foto: sito Equipe