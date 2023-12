Evra: “Ferguson mitico, mi dava libertà di azione. Allegri me lo ricorda un po'”

Patrice Evra, ex esterno della Nazionale francese, di Juve e Manchester United, tra le altre, ha parlato a Tuttosport della sua esperienza a Manchester con Ferguson.

Queste le sue parole: “Un giocatore cerca di prendere il meglio da ogni allenatore che ha avuto. Non è un mistero che io abbia vinto la Champions al Manchester United sotto la guida del mitico Sir Alex Ferguson. Lui mi dava libertà sul campo, ha sempre voluto che noi imponessimo il nostro gioco in qualunque stadio del mondo senza troppi tatticismi o sofismi. Allegri è un po’ come il ‘coach’ scozzese: il calcio è un gioco semplice, la tattica conta ma fino a un certo punto. Grinta, volontà, applicazione, occhi di tigre alla fine fanno la differenze. Caratteristiche che la mia ex squadra sta sfoggiando…”.

