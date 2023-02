Evra dopo la multa per insulti omofobi: “Combattono la persona sbagliata”

L’ex difensore di Juventus e Manchester United, Patrice Evra, recentemente è stato multato per aver pronunciato insulti omofobi nel marzo del 2019. L’ex calciatore francese esultò per la vittoria dei Red Devils contro il PSG utilizzando parole poco carine e sfociando, di fatto, in insulti di natura omofoba. Evra ci ha tenuto a scusarsi, chiarendo la sua posizione ai microfoni del Times: “Mi fa male perché questo non mi rappresenta, era un video privato in cui ho usato parole che usavo normalmente quando ero un ragazzino. Ho chiesto subito scusa, perché ho capito che avevo offeso qualcuno, ma sono quattro anni che attaccano la persona sbagliata, visto quello che ho fatto nella mia vita, cioè accettare chiunque per quello che è. Da quell’incidente non ho mai più usato parole del genere e ho riconosciuto che nel calcio c’è un problema di omofobia. E voglio pagare quelle associazioni e spero che usino i soldi per fare del bene, ma non c’entrano niente i soldi, il punto è che mi trovo in una situazione che non mi rappresenta come persona. Ho perso la causa, pagherò e va bene così. Ma non accetto che la gente cerchi di descrivermi per quello che non sono”.

Foto: Instagram ufficiale Evra