Evra distrugge il PSG: “Non vinceranno mai la Champions League, il calcio non è una priorità”

L’ex difensore di Juventus e Manchester United, Patrice Evra, ai microfoni dei RMC Sport si è espresso duramente in merito al PSG: “A Parigi il colpo non è la priorità. È più difficile giocare a Parigi che al Manchester United o al Real Madrid per via della pressione e delle grandi aspettative, ma hanno un problema a Parigi: stendono il tappeto rosso a tutti. Dani Alves all’epoca mi disse: ‘Pat, non vinceremo mai la Champions League. Arrivi qui e vedi che siamo delle rockstar’. Sugli spalti non vedi Bernard Lama, ma i Kardashian e compagnia. È un club dello spettacolo. Quando vado a vedere una partita a Parigi, è come andare a vedere un concerto. Sono nella sala VIP, champagne, pasticcini…Ma ragazzi, cosa dove sono le leggende? Quando vai all’Old Trafford, sul sedile c’è scritto il mio nome e i nomi delle leggende che sono passate di lì. Non c’è Leonardo Di Caprio che viene a vedere la partita, non siamo a Hollywood”.

Foto: Instagram ufficiale Evra