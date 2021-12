Everton, tegola per Benitez: Richarlison costretto a uno stop di diverse settimane

Tegola in casa Everton: i test ai quali si è sottoposto il brasiliano Richarlison, costretto a uscire per infortunio nel match di domenica contro il Crystal Palace, hanno evidenziato uno strappo al polpaccio. Un infortunio grave, nel comunicato del club si legge che lo stop sarà di “un certo numero di settimane”.

ℹ️ | An injury update on Richarlison, Andros Townsend and Seamus Coleman.

