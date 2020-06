Everton, Stekelenburg prolunga fino alla fine della Premier League: poi, tornerà all’Ajax

Maarten Stekelenburg, portiere olandese con un passato nella Roma, ha prolungato il suo contratto con l’Everton in scadenza il prossimo 30 giugno. L’estremo difensore indosserà la maglia dei Toffees fino alla fine della Premier League, il 26 luglio. Poi, tornerà all’Ajax, club in cui è cresciuto.

📝 | Maarten Stekelenburg has signed a short-term contract extension and will remain at #EFC until the end of the 2019/20 campaign, before joining @AFCAjax on a permanent deal.

— Everton (@Everton) June 22, 2020