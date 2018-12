Everton, Silva su André Gomes: “Vogliamo riscattarlo. Ma il Barça…”

Marco Silva, allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su André Gomes, centrocampista arrivato in estate dal Barcellona: “Vogliamo trattenerlo, ma il suo futuro di André Gomes non è nelle nostre mani. In questi primi due mesi André si è divertito molto qui, vediamo cosa possiamo fare per tenerlo ancora. Stiamo lavorando per riscattarlo, ma ripeto: il suo futuro non dipende solo da noi e neanche dal giocatore. C’è una terza parte, che è il Barcellona. Non so ancora dirvi se avremo una risposta fra due o tre settimane”.

Foto: Read Everton