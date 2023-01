Everton, Sean Dyche è il favorito per la panchina

Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, l’Everton avrebbe sciolto le riserve e scelto Sean Dyche come nuovo allenatore. I Toffees hanno esonerato Frank Lampard nei giorni scorsi, per via di qualche risultato negativo di troppo che ha spedito la squadra di Liverpool al diciannovesimo posto con appena quindici punti raccolti in venti gare. L’ultima esperienza di Dyche risale allo scorso campionato, esonerato dopo dieci anni di Burnley prima che finisse la stagione.

Foto: Twitter ufficiale Burnley