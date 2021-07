Everton, le prime parole di Gray: “Felice di tornare in Premier. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”

Il nuovo innesto dell’Everton, Demarai Gray, ha parlato così al sito ufficiale del club: “Sono felice di essere tornato in Premier League in un club così importante e sono entusiasta di giocare con la squadra e mettermi al lavoro. Voglio lavorare sodo sul campo di allenamento e lavorare al massimo per il club sul campo”.

