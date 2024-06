Everton in vendita: anche i Friedkin interessati

In vendita da due anni ma senza un compratore, questa la situazione in casa Everton. Farhas Moshiri sta trovando dei nuovi acquirenti per il club storico di Premier League. Infatti l’uomo d’affari valuta la sua prossima mossa dopo la fine dell’accordo di esclusiva di 777 Partners. Lo stesso Moshiri era legato a un periodo di esclusività con il gruppo di investimento statunitense in difficoltà fino al 31 maggio e non poteva entrare in discussioni alternative. Ma l’accordo di acquisto di 777 Partners con Blue Heaven Holdings Limited per la vendita e l’acquisto della partecipazione di maggioranza nel club è ora scaduto. I vertici del club sono rimasti spiazzati dalla rinuncia a continuare l’operazione iniziata nel 2023 per acquisire le quote dei Toffies. E sono adesso alla ricerca di nuovi compratori e secondo Sky Sport Uk tra gli interessati si sarebbe anche Dan Friedkin, proprietario della Roma.

