Everton in pressing su Zaha. E le parole di Hodgson…

Il futuro di Wilfred Zaha è ancora tutto da scrivere. Sul duttile esterno offensivo negli ultimi giorni è piombato con prepotenza l‘Everton. Il club di Liverpool, secondo la stampa inglese, avrebbe messo sul piatto un’offerta quasi irrinunciabile di circa 60 milioni di sterline e starebbe aumentando prepotentemente il pressing per chiudere l’operazione. Intanto, nelle scorse ore il tecnico del Crystal Palace, Roy Hodgson, ha parlato in merito al nazionale ivoriano: “Zaha? Il futuro di Wilfried si sta discutendo tra lui e il presidente, io non posso illuminarvi affatto. So quanto ne sapete voi sinceramente. Ho letto sui siti o sui giornali, ma non so altro. L’offerta dell’Everton? Non lo so, non posso rispondere perché non lo so”. Parole di circostanza che, indubbiamente, lasciano sempre più presagire all’addio del classe 1992 ex Manchester United.

Foto: Daily Mail