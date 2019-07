Everton, il saluto di Gueye: “Saremo sempre una famiglia”

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, sui propri social, ha salutato l’Everton con una lettera: “Ai Blues, grazie! Sin dal mio arrivo mi sono sentito a casa in questo club, avete accolto me e la mia famiglia a braccia aperte. L’Everton mi ha dato l’opportunità di continuare in Premier League e negli ultimi 3 anni ho avuto grandi esperienze che ricorderò per sempre. Sono grato di aver ricevuto l’amore e il suporto di tutti voi durante questo viaggio, a prescindere dalle prestazioni i tifosi ci sono stati sempre. Come sapete inizierò un nuovo viaggio, un viaggio che sogno sin da bambino e non potevo rifiutare questa opportunità presentatasi davanti. Ai miei compagni e allenatori, mi mancherete e continuerò a supportarvi. Everton, siamo una famiglia e lo saremo sempre, e per me il Merseyside sarà sempre blu! Con amore, Idrissa Gana Gueye”.

Foto Twitter Psg