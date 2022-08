Everton, frattura del perone per Godfrey: starà fuori 3 mesi

Il difensore dell’Everton Ben Godfrey dovrà rimanere fermo circa tre mesi dopo la frattura del perone subita con il Chelsea. Il calciatore è uscito in barella e con la maschera d’ossigeno. Ma tutto questo era “evitabile”. Lo stesso difensore ha sbagliato un retropassaggio all’indirizzo del proprio portiere, Pickford, mettendolo in difficoltà. Il portiere non è riuscito a evitare l’angolo, ma il guardalinee non se n’è accorto e non ha segnalato che il pallone era nettamente uscito dal campo. Sugli sviluppi dell’azione il pallone è tornato ai Blues e Havertz si è presentato davanti alla porta. Godfrey, per farsi perdonare l’errore precedente, è intervenuto in scivolata sul tedesco, ha colpito il pallone, ma nel tackle ha messo male la caviglia, infortunandosi.

Foto: Everton Instagram