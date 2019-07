Colpo in entrata dell’Everton. Il club di Liverpool ha ufficializzato l’arrivo di Fabian Delph dal Manchester City, confermate le indiscrezioni inglesi dei giorni scorsi. Il classe ’89 ha firmato fino al 30 giugno 2022 con i Toffees.

🔵 | "Hopefully we can push together, fans and players, to do something special."

— Everton (@Everton) July 15, 2019